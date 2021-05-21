***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 16:33
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulca Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Söz konusu Esas Sözleşme tadili, Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylıtadilmetni.pdf
EK: 2 onayyazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937225
BIST
16:261.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:268,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2610,2154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0462
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:26507,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,54
|Açılış
|: 507,38
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:26
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.954.903
|% 9,91
|
|FENER
|34,32
|491.451.338
|% 9,72
|
|OZGYO
|1,83
|13.905.943
|% 7,65
|
|SELGD
|4,08
|1.545.223
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,70
|61.181.769
|% -7,81
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|81.415.704
|% -5,86
|
|GARAN
|8,21
|748.622.055
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|680.039.592
|% 1,25
|
|JANTS
|89,00
|631.029.950
|% 1,31
|
|TUPRS
|102,60
|625.321.554
|% 2,40
|
|BJKAS
|7,61
|581.571.216
|% 5,55
|
|YKBNK
|2,17
|377.836.889
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,97
|269.813.682
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|748.622.055
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|680.039.592
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,61
|581.571.216
|% 5,55
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3693
|8,3719
|% -0,10
|
|Euro
|10,2119
|10,2154
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8391
|11,8985
|% -0,15
|
|Frank
|9,2727
|9,3286
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2246
|2,2358
|% -0,15
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|9,39
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|18,00
|
|Tam
|3.336
|3.421
|11,85
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|5,73
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,04
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|1,23
|