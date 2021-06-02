***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST GEÇERLİLİK TARİHİ TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan KST geçerlilik tarihi ile ilgili karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 onaylıtadilmetni.pdfEK: 2 onayyazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939522BIST