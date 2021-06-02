***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 11:23
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KST GEÇERLİLİK TARİHİ TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan KST geçerlilik tarihi ile ilgili karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylıtadilmetni.pdf
EK: 2 onayyazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939522
BIST
11:521.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.419
11:528,6349
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|: 8,5000
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En Düşük
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11:5210,5285
En Yüksek
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538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:52
|DERIM
|12,03
|18.967.232
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,32
|35.371.337
|% 9,37
|
|NTGAZ
|9,81
|63.869.374
|% 8,40
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|MRGYO
|1,26
|6.982.730
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,80
|10.073.225
|% -7,23
|
|DOGUB
|5,01
|5.605.082
|% -6,70
|
|METUR
|26,12
|17.780.028
|% -5,36
|
|SASA
|34,98
|784.598.473
|% 3,19
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|TUPRS
|100,00
|360.353.495
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,20
|290.132.533
|% -0,45
|
|PETKM
|6,35
|489.432.603
|% 1,93
|
|GARAN
|8,00
|496.303.161
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|95.506.535
|% 1,04
|
|THYAO
|13,63
|547.597.843
|% 1,04
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6349
|% 1,36
|
|Euro
|10,5234
|10,5285
|% 1,15
|
|Sterlin
|12,1576
|12,2185
|% 1,16
|
|Frank
|9,5406
|9,5981
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 1,26
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,61
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|38,68
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,71
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,47
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