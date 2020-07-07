***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.(Doğa Kolejleri) ile tür, cins, özellik ve vasıfları sözleşme ekinde belirtilen yayınların şirketimiz tarafından hammaddesi, basılması, sevkiyatı, badrollenmesi ve teslimi gibi hizmetler karşılığı 16.473.229,64 TL + KDV lik sözleşme 07.07.2020 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856188BIST