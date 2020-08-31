***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 15:21
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonunda
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerine
Boşalan üyeliğe Mustafa Demirtaş'ın atanmasına ve yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bağımsızlık beyanı ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Kamuoyuna bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871799
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
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|Açılış
|: 1.102
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3545
|7,3623
|% 0,39
|
|Euro
|8,7845
|8,7904
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,7944
|9,8435
|% 0,33
|
|Frank
|8,1054
|8,1542
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|7,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,18
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
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17:52DOAS
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17:51KUYAS
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