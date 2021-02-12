***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.02.2021 10:31
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029 1.058.823,53 1.058.823,530 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 Hamiline
B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 22.941.176,47 22.941.176,470 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 24.000.000 24.000.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 48.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebimiz olumsuz karşılanmıştır.
Saygılarımızla,
1.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909272
BIST