***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Menkul Kıymet Türüne Göre Rüçhan Hakkı Kullanım Oranlarının DüzeltilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 60.000.000,01Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029 1.058.823,53 1.588.235,300 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 24.000.000 36.000.000,010 150,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 16.08.2021 tarihinde aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.1)Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %150 oranında 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2)Nakit olarak artırılan 36.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 36.000.000 adet payın tamamının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine,3)Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,4)Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5)Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,6)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,7)Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, Şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınmasına,8)Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,9)Sermaye artırımı işlemleri kapsamında InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,10)Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bedelli Yön. Kur. Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958542BIST