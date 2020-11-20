***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yeri aşağıdaki gibidirŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEKFONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMAŞirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.Nakit Sermaye Artırımının GerekçeleriMakine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımı planlamaktadır.Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla KullanılacağıFon Kullanım YeriNiteliğiFon Kullanımı (TL)Fon Kullanımı (%)Makine yatırımı ve Otel/Restoran yenilenmesiOtel ve Restoran Covid önlemlerine uygun hale getirilecektir. Makine yatırımları kapsamında ise 2 adet ambalaj üretim makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua tel zımba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.12.000.00050,63%Banka Kredi BorçlarıBanka kredileri kapatılacaktır.2.024.4708,54%İşletme SermayesiHammadde tedarikinde kullanılması planlanmaktadır.9.675.53040,83%Toplam23.700.000100,00%Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştirBanka AdıKapatılacak Kredi Tutarı (TL)Akbank61,733.31Vakıf Bank44,101.78Ziraat Bankası315.000Ziraat Bankası270.000Ziraat Bankası205.000Ziraat Bankası118.635Ziraat Bankası1.010.000Toplam2.024.470,09Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %50,63'ü makine yatırımları ile otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır. Şirket yönetimi ihtiyaç duyulması halinde kullanım yerleri arasında geçiş yapma konusunda yetkilendirilmiştir.Saygılarımızla,Prizma Pres Mat. Yay. San. Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889344BIST