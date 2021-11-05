Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

05.11.2021 12:23
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Ed


***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun  VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin güncellenen Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975100


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:261.575
Değişim :  -0,06% |  -0,93
Açılış :  1.576  
Önceki Kapanış :  1.576  
En Yüksek
1.580 En Düşük
1.569
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 17,58 17.708.280 % 7,99  
KONTR 80,00 179.870.524 % 7,02  
DOKTA 33,10 827.699 % 6,77  
DOBUR 68,00 14.259.810 % 6,67  
IZFAS 6,72 3.381.589 % 6,16  
daha fazla
12:26 Alış Satış %  
Dolar 9,6944 9,6986 % 0,16  
Euro 11,1944 11,2006 % -0,23  
Sterlin 13,0306 13,0960 % -0,17  
Frank 10,5882 10,6520 % 0,03  
Riyal 2,5834 2,5963 % 0,22  
daha fazla
12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 3,18  
Altın Gr. 561 561 2,73  
Cumhuriyet 3.715 3.771 1,00  
Tam 3.692 3.785 -5,26  
Yarım 1.784 1.831 -2,54  
Çeyrek 895 915 -1,27  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,04  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 0,03  
B. Petrol 80,94 80,94 0,40  
Seans Raporu 12:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru