***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.11.2021 12:23
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin güncellenen Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975100
BIST
12:261.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
12:269,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:2611,2006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0256
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:26560,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,27
|Açılış
|: 560,89
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:26
|GEDZA
|17,58
|17.708.280
|% 7,99
|
|KONTR
|80,00
|179.870.524
|% 7,02
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|68,00
|14.259.810
|% 6,67
|
|IZFAS
|6,72
|3.381.589
|% 6,16
|
|KARYE
|16,04
|54.542.252
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.045.686
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,08
|23.917.824
|% -6,99
|
|GSRAY
|4,10
|169.572.234
|% -6,39
|
|RODRG
|14,10
|1.513.042
|% -6,37
|
|THYAO
|16,93
|1.217.172.887
|% -0,24
|
|GARAN
|10,51
|1.085.227.149
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,20
|507.034.135
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,09
|456.394.991
|% 1,95
|
|ASELS
|16,65
|352.550.102
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,09
|456.394.991
|% 1,95
|
|TSKB
|1,56
|227.023.837
|% 1,96
|
|GARAN
|10,51
|1.085.227.149
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,09
|82.426.923
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,96
|217.292.553
|% -0,67
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6944
|9,6986
|% 0,16
|
|Euro
|11,1944
|11,2006
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0306
|13,0960
|% -0,17
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5834
|2,5963
|% 0,22
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,18
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.692
|3.785
|-5,26
|
|Yarım
|1.784
|1.831
|-2,54
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,03
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,40
|