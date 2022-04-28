***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.04.2022 15:00
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliğinin 33.Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bedelli sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024772
BIST
15:322.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:3214,7994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:3215,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0445
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:32899,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,63
|Açılış
|: 899,54
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:29
|BOSSA
|44,00
|23.451.861
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|224.978.468
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.332.729
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.758.813
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.108.884
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,90
|42.093.677
|% -7,82
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,14
|19.431.561
|% -4,81
|
|THYAO
|41,40
|4.319.363.135
|% 2,22
|
|GARAN
|15,03
|1.773.877.717
|% 0,40
|
|SISE
|17,98
|1.106.481.975
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,98
|1.037.866.219
|% 0,61
|
|EREGL
|33,82
|1.029.263.234
|% -1,51
|
|ALBRK
|1,26
|423.982.499
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,71
|734.395.688
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,98
|1.037.866.219
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,21
|224.978.468
|% 10,00
|
|ODAS
|2,49
|313.078.602
|% 0,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7833
|14,8052
|% -0,02
|
|Euro
|15,5708
|15,5933
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,3739
|18,4661
|% -0,79
|
|Frank
|15,1445
|15,2357
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9395
|3,9593
|% 0,10
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|4,48
|
|Altın Gr.
|897
|898
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|5.980
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.937
|6.085
|-41,56
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|-20,11
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,06
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,72
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44BMSCH
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 258, 732 adet işlem
-
15:43SKTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 871, 027 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.17 ) 2, 741
-
15:42XU100
Endeks 2, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 25, 151.00 milyon TL de
-
15:42SKBNK
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 802, 953 adet işlem