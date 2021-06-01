***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN KURU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.14 A-B Bağımsız Üye DeğilRAŞİT KURU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 26.66 A-B Bağımsız Üye DeğilSİBEL KURU BİLLURCU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871799 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSÜLEYMAN AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik / Elektronik Teknisyeni 22.08.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939337BIST