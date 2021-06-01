***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 16:05
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN KURU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı 28.14 A-B Bağımsız Üye Değil
RAŞİT KURU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 26.66 A-B Bağımsız Üye Değil
SİBEL KURU BİLLURCU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.08.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871799 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SÜLEYMAN AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik / Elektronik Teknisyeni 22.08.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939337
BIST
17:251.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:258,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:2510,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,3950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
17:25520,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 520,45
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ESEN
|31,68
|144.589.819
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.053.400
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|70.050.103
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.891.997
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.539.821
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|109.273.573
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.322.102.339
|% 1,38
|
|THYAO
|13,44
|1.012.052.308
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,21
|633.487.155
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|556.461.233
|% 1,15
|
|EREGL
|19,43
|405.600.665
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,21
|633.487.155
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.322.102.339
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|241.539.821
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|136.093.975
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|172.602.966
|% -0,51
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5146
|8,5176
|% 0,30
|
|Euro
|10,4350
|10,4403
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0523
|12,1128
|% 0,15
|
|Frank
|9,4851
|9,5422
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2668
|2,2782
|% 0,41
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-7,28
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, BIMAS, EKGYO
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, SAHOL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 71 artarak (% 0.78 ) 1, 250
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, VAKKO, OSTIM, EUKYO, DERIM, BEYAZ, CELHA, MTRKS, BALAT, METUR
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : USAK, ISKUR, ODAS, UTPYA