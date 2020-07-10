Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.07.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi: 10.07.2020
Karar Sayı: 2020/ 12
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
 
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK'da yer alan hükümler çerçevesinde
    Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde
 
1-  Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine  Süleyman AKPINAR, İbrahim Halit ÇELİK'in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Süleyman AKPINAR' ın seçilmesine,
 
2-  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine  İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR ,Sibel Kuru BİLLURCU ve Senay ERGÜN'ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak İbrahim Halit ÇELİK' in seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Senay ERGÜN'ün Yatırımcı ilişkileri bölüm görevlisi olarak da Sibel Kuru BİLLURCU'nun görevine devam etmesine,
 
3-  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine   İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR, Tülay ATILGAN'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Süleyman AKPINAR'ın seçilmesine,
Oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859071


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:43114.251
Değişim :  -1,33% |  -1.542,69
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 52.515.484 % 9,98  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
MAALT 104,30 25.013.760 % 9,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6605 8,7039 % 0,40  
Frank 7,2804 7,3242 % 0,12  
Riyal 1,8252 1,8343 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 0,60  
Altın Gr. 399 399 0,76  
Cumhuriyet 2.593 2.615 10,40  
Tam 2.669 2.684 10,80  
Yarım 1.296 1.313 5,20  
Çeyrek 648 657 2,60  
Gümüş.Ons 18,68 18,73 0,01  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,01  
B. Petrol 42,52 42,52 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru