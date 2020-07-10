***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYÖNETİM KURULU KARARIKarar Tarihi: 10.07.2020Karar Sayı: 2020/ 12Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK'da yer alan hükümler çerçevesindeYönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde1- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Süleyman AKPINAR, İbrahim Halit ÇELİK'in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Süleyman AKPINAR' ın seçilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR ,Sibel Kuru BİLLURCU ve Senay ERGÜN'ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak İbrahim Halit ÇELİK' in seçilmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Senay ERGÜN'ün Yatırımcı ilişkileri bölüm görevlisi olarak da Sibel Kuru BİLLURCU'nun görevine devam etmesine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR, Tülay ATILGAN'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Süleyman AKPINAR'ın seçilmesine,Oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859071BIST