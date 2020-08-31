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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.08.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonunda
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerine
1) Boşalan üyeliğe  Mustafa Demirtaş'ın atanmasına,
 
2)Yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına,
 
3) İbrahim Halit Çelik'in komitelerdeki görevlerinin de
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi- Mustafa Demirtaş tarafından yürütülmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna bildiririz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871792


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