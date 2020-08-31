***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonundaŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerine1) Boşalan üyeliğe Mustafa Demirtaş'ın atanmasına,2)Yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına,3) İbrahim Halit Çelik'in komitelerdeki görevlerinin de-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi- Mustafa Demirtaş tarafından yürütülmesineKatılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871792BIST