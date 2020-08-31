***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.08.2020 14:49
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere 31.08.2020 tarihinde toplandılar. Yapılan müzakereler sonunda
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Halit Çelik'in vefatı üzerine
1) Boşalan üyeliğe Mustafa Demirtaş'ın atanmasına,
2)Yapılacak ilk genel kurulda paydaşlarımızın oylamasına sunulmasına,
3) İbrahim Halit Çelik'in komitelerdeki görevlerinin de
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi- Mustafa Demirtaş tarafından yürütülmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871792
BIST
15:061.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -17,76
|Açılış
|: 1.102
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15:067,3545
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7,2953
15:068,7782
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 463,31
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466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:04
|SNPAM
|11,99
|6.493.229
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.716
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.935.985
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.392.061
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.580.323
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,94
|21.091.559
|% -4,81
|
|KRDMD
|3,10
|826.602.958
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,24
|482.852.142
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,75
|475.011.499
|% -4,37
|
|GARAN
|6,78
|413.026.341
|% -2,02
|
|FENER
|25,60
|391.682.954
|% 3,98
|
|KRDMD
|3,10
|826.602.958
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,75
|475.011.499
|% -4,37
|
|GSRAY
|3,14
|257.809.797
|% 2,28
|
|ZOREN
|2,79
|230.537.259
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,03
|157.645.697
|% -0,98
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7747
|8,7808
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7646
|9,8136
|% 0,03
|
|Frank
|8,1114
|8,1602
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,71
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|5,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,40
|46,40
|0,59
|
Seans Raporu
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