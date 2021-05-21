***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri 21.05.2021 tarihinde gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK'da yer alan hükümler çerçevesindeYönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde1- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Süleyman AKPINAR, Mustafa DEMİRTAŞ'ın seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Süleyman AKPINAR' ın seçilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mustafa DEMİRTAŞ, Süleyman AKPINAR ,Sibel Kuru BİLLURCU ve Senay ERGÜN'ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Mustafa DEMİRTAŞ' ın seçilmesine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Senay ERGÜN'ün Yatırımcı ilişkileri bölüm görevlisi olarak da Sibel Kuru BİLLURCU'nun görevine devam etmesine,3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Mustafa DEMİRTAŞ, Süleyman AKPINAR, Esra TEMEL'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Süleyman AKPINAR'ın seçilmesine,Oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937230BIST