***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 09:05
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nezih Öztüre tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901680
BIST
10:251.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:257,4312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:259,0839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:25444,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 444,99
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,87
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|YESIL
|152,50
|4.103.114
|% -5,16
|
|SILVR
|9,90
|2.010.732
|% -4,07
|
|HDFGS
|3,52
|2.230.044
|% -3,84
|
|SISE
|7,82
|423.802.130
|% 2,36
|
|THYAO
|13,07
|291.806.517
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,49
|247.799.220
|% 1,63
|
|PETKM
|5,32
|218.776.080
|% 0,57
|
|TSKB
|1,93
|130.216.889
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,49
|247.799.220
|% 1,63
|
|TSKB
|1,93
|130.216.889
|% 1,58
|
|SISE
|7,82
|423.802.130
|% 2,36
|
|PETKM
|5,32
|218.776.080
|% 0,57
|
|DOHOL
|3,63
|106.410.136
|% 3,12
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4219
|7,4276
|% -0,36
|
|Euro
|9,0691
|9,0790
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1546
|10,2055
|% -0,03
|
|Frank
|8,3699
|8,4203
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% -0,15
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|4,36
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|0,55
|
Seans Raporu
10:23
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-
10:37DAGHL
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 166 adet işlem
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, BIMAS
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, EKGYO
-
10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 32 artarak (% 0.60 ) 1, 391
-
10:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, PSDTC, PSDTC, SAFKR, ARMDA, PSDTC, ATSYH, ARTI, PSDTC, TGSAS