***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2021 09:14
***PSDTC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSDTC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923632
BIST
10:281.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.437
10:288,1451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:289,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0356
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:28452,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,52
|Açılış
|: 452,53
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:28
|MTRKS
|30,80
|59.105
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|239.626
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|11.985.698
|% 9,96
|
|ERBOS
|83,45
|28.825.459
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|RAYSG
|13,94
|334.104
|% -7,99
|
|EKGYO
|1,96
|222.392.378
|% -2,97
|
|GARAN
|6,93
|204.297.686
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,33
|195.165.870
|% 0,60
|
|FENER
|39,66
|194.430.805
|% 5,03
|
|KOZAL
|123,80
|174.387.481
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,96
|222.392.378
|% -2,97
|
|GARAN
|6,93
|204.297.686
|% 0,43
|
|BJKAS
|8,33
|195.165.870
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,14
|23.852.234
|% -1,72
|
|ODAS
|3,67
|67.252.689
|% -1,34
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1370
|8,1451
|% 0,53
|
|Euro
|9,6143
|9,6268
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2540
|11,3104
|% 0,24
|
|Frank
|8,6370
|8,6890
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1637
|2,1745
|% 0,51
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,01
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,57
|
Seans Raporu
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