***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.03.2024Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Alsancak, Atatürk Caddesi No:382 35220Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,5 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28.03.2024 Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 28.03.2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKALETNAME ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 28.03.2024 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_28.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiş olup 29 Mart 2024 tarih ve 11054 nolu TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264339BIST