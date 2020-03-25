***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
25.03.2020 10:31
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2020 tarihinde Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısının, Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde Swissotel Büyükefes İzmir'in geçici olarak hizmet veremeyeceğini bildirmiş olması sonucunda ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831916
BIST
16:3489.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 542,67
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:346,4428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0206
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:346,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0361
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:34334,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,62
|Açılış
|: 334,37
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.466.482
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|48.922.429
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.031.759
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.160
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.367.341
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|449.821
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,58
|1.135.078.182
|% 3,24
|
|THYAO
|8,77
|1.126.740.266
|% 5,79
|
|GARAN
|7,66
|1.055.174.732
|% 1,06
|
|YKBNK
|1,88
|334.672.246
|% -1,05
|
|AKBNK
|5,61
|328.938.758
|% -2,09
|
|YKBNK
|1,88
|334.672.246
|% -1,05
|
|GARAN
|7,66
|1.055.174.732
|% 1,06
|
|ODAS
|1,27
|175.847.009
|% 0,00
|
|THYAO
|8,77
|1.126.740.266
|% 5,79
|
|EKGYO
|1,15
|129.420.755
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5890
|7,6270
|% 0,90
|
|Frank
|6,5455
|6,5849
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7085
|1,7170
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.621
|-2,89
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,84
|
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