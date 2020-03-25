***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2020 tarihinde Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısının, Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde Swissotel Büyükefes İzmir'in geçici olarak hizmet veremeyeceğini bildirmiş olması sonucunda ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831916BIST