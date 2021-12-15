***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPasifik GMYO payları, 16/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 267.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPASIFIK GMYO XUTUM 16/12/2021PASIFIK GMYO XTUMY 16/12/2021PASIFIK GMYO XYLDZ 16/12/2021PASIFIK GMYO XHARZ 16/12/2021PASIFIK GMYO XUMAL 16/12/2021PASIFIK GMYO XGMYO 16/12/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983454BIST