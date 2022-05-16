***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.05.2022 16:45
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030574
BIST
17:522.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -24,08
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5215,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0791
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5216,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0961
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:52907,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,94
|Açılış
|: 907,76
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.609.512
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.104.723
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.653.033
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.456.071
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.950.580
|% -9,84
|
|GENIL
|18,25
|242.973.931
|% -9,38
|
|SKTAS
|3,95
|24.891.185
|% -8,99
|
|THYAO
|42,94
|4.587.427.224
|% 1,08
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,26
|1.741.809.925
|% -0,16
|
|KRDMD
|14,89
|1.517.537.981
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.422.000.095
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.014.046.173
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|922.184.069
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|702.425.045
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|140.836.129
|% 3,67
|
|GARAN
|14,96
|1.817.081.320
|% -0,13
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5456
|15,5566
|% 0,51
|
|Euro
|16,1839
|16,2095
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0110
|19,1063
|% 0,46
|
|Frank
|15,4216
|15,5145
|% 0,21
|
|Riyal
|4,1394
|4,1601
|% 0,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,30
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,45
|
Seans Raporu
17:52
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında