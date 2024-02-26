***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 14:55
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251898
BIST
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17:329.352
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -22,10
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:3231,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0889
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:3233,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1875
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:322.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,50
|Açılış
|: 2.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.027,55
BIST En Aktif Hisseler17:30
|LMKDC
|21,56
|10.671.963
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|679.228.216
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.669.630
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.174.061
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.683.476
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.236.912
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|890.369.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,25
|843.857.141
|% -6,98
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|THYAO
|286,50
|12.130.566.305
|% 0,00
|
|MIATK
|77,10
|6.096.523.771
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.490.273.374
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,50
|5.356.937.835
|% -0,84
|
|EREGL
|45,96
|5.164.662.443
|% -1,16
|
|EKGYO
|11,40
|2.302.976.213
|% -1,98
|
|ZOREN
|5,76
|1.098.826.994
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,50
|5.356.937.835
|% -0,84
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.236.912
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|327.741.618
|% -2,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1221
|31,1304
|% 0,29
|
|Euro
|33,7964
|33,8197
|% 0,59
|
|Sterlin
|39,3694
|39,5668
|% 0,41
|
|Frank
|35,2222
|35,4344
|% 0,39
|
|Riyal
|8,2743
|8,3158
|% 0,28
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|881,47
|881,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,88
|962,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,45
|2.027,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45ERSU
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 37.42 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 218 adet işlem
-
17:44ERSU
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 799, 614 adet işlem
-
17:42ETILR
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 841 adet işlem
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 81 kaybederek (% -0.68 ) 8, 165
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ERCB, KCAER, MANAS, YAYLA, LMKDC, ALCTL, EUYO, MIATK, DGATE