***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi''nin sözleşmesi, Yüklenici PASİFİK GYO A.Ş. & PASİFİK GAYR. YAT. İNŞ. A.Ş. İş Ortaklığı. ile 12.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.770.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %45Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 3.496.500.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151735BIST