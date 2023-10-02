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***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2023 09:15
***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi kapsamında geliştirilen Next Level İstanbul projesinde yer alan 137 adet bağımsız bölüm, KDV Dahil 7.565.626.070,83 TL toplam bedel ile Yüklenici Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 3.404.531.731,87 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198441


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Yarım 5.432 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.708 2.745 -38,00  
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Gümüş Gr. 19,11 19,14 -0,41  
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