***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2023 09:15
***PSGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PSGYO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi kapsamında geliştirilen Next Level İstanbul projesinde yer alan 137 adet bağımsız bölüm, KDV Dahil 7.565.626.070,83 TL toplam bedel ile Yüklenici Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı KDV dahil 3.404.531.731,87 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198441
BIST
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13:318.447
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
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|Açılış
|: 8.375
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|Önceki Kapanış
|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
13:3127,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0833
|Açılış
|: 27,3750
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|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
13:3128,9916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0169
|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,9330
13:311.619,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.619,91
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.977.128
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.774.743
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.052.797
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,70
|7.375.286.786
|% 2,97
|
|SISE
|55,65
|3.366.397.372
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EREGL
|45,00
|2.544.995.161
|% 1,08
|
|KRDMD
|30,32
|2.370.822.139
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,22
|1.673.340.630
|% 1,73
|
|YKBNK
|18,56
|2.253.483.463
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,57
|590.199.500
|% 3,79
|
|ADESE
|2,45
|217.535.914
|% 3,81
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4578
|27,4657
|% 0,30
|
|Euro
|28,9739
|28,9916
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.621
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.830
|10.933
|-155,00
|
|Yarım
|5.432
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.745
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,88
|