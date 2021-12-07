***PSGYO* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.12.2021 08:50
***PSGYO******GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981331
BIST
13:051.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0513,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0585
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0515,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0663
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:05785,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,21
|Açılış
|: 785,07
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:03
|INTEM
|66,00
|27.740.104
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.411
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.039.087
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.460.466
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,25
|66.624.722
|% -5,97
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|THYAO
|19,25
|1.126.061.374
|% 3,00
|
|ASELS
|23,10
|1.122.940.211
|% 2,48
|
|GARAN
|11,81
|1.085.424.316
|% -0,25
|
|ODAS
|1,67
|300.505.637
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|552.120.442
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7429
|13,7529
|% -0,32
|
|Euro
|15,4898
|15,5108
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,1253
|18,2162
|% -0,60
|
|Frank
|14,7807
|14,8697
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6437
|3,6619
|% -0,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|