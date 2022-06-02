***PSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 10:39
***PSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034139
BIST
14:352.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,66
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:3516,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0824
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4746
En Düşük
16,3796
14:3517,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2048
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7025
En Düşük
17,4621
14:35982,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,58
|Açılış
|: 982,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:33
|MAGEN
|11,55
|94.068.620
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.878.702
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.098.616
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|2.986.695
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.423.122
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,82
|276.357.023
|% -8,80
|
|AVGYO
|2,69
|14.613.757
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.410.615
|% -3,85
|
|SANFM
|35,14
|10.747.969
|% -3,41
|
|THYAO
|50,05
|2.553.397.213
|% 1,60
|
|SASA
|39,66
|1.329.398.198
|% 5,14
|
|SISE
|21,10
|1.046.802.289
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|970.538.180
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,63
|873.951.750
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,82
|718.617.334
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|346.932.447
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|133.274.372
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,63
|873.951.750
|% 2,01
|
|DOHOL
|3,89
|350.903.057
|% 0,42
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4695
|16,4722
|% 0,49
|
|Euro
|17,6436
|17,6795
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,6213
|20,7247
|% 1,06
|
|Frank
|17,1041
|17,2072
|% 0,91
|
|Riyal
|4,3777
|4,3996
|% 0,46
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,46
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.500
|6.663
|43,19
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,88
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,13
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,96
|