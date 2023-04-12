***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 18:07
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesine yönelik öneri Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137003
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2016
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.251,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.251,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3100
|19,3147
|% 0,16
|
|Euro
|21,2371
|21,2457
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,0452
|24,1658
|% 0,58
|
|Frank
|21,4740
|21,6034
|% 0,91
|
|Riyal
|5,1331
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,48
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.601
|8.677
|60,00
|
|Yarım
|4.201
|4.246
|29,00
|
|Çeyrek
|2.100
|2.123
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,28
|
|B. Petrol
|87,33
|87,33
|1,72
|