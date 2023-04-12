***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBağımsız Denetim Firmasının belirlenmesine yönelik öneri Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137003BIST