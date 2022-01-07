***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAdım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiNext Level İstanbul ProjesiRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca "İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Next Level İstanbul Projesi için hazırlanan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989699BIST