***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2022 10:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Next Level İstanbul Projesi
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca "İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Next Level İstanbul Projesi için hazırlanan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989699
BIST
11:262.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,09
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:2613,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0178
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:2615,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0557
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:26795,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,52
|Açılış
|: 795,11
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,70
|19.716.328
|% 8,55
|
|ELITE
|19,84
|59.850.700
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,50
|2.142.101
|% -4,72
|
|IDGYO
|2,02
|1.343.134
|% -3,81
|
|GARAN
|11,69
|1.229.748.206
|% 1,83
|
|THYAO
|24,80
|903.547.973
|% -0,24
|
|EREGL
|30,48
|791.274.138
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,95
|655.118.317
|% 3,40
|
|SISE
|14,94
|608.078.026
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,60
|465.351.650
|% 3,15
|
|GARAN
|11,69
|1.229.748.206
|% 1,83
|
|PETKM
|9,53
|605.151.848
|% 1,60
|
|KRDMD
|10,95
|655.118.317
|% 3,40
|
|TSKB
|1,54
|76.975.921
|% 1,99
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8392
|13,8558
|% 0,10
|
|Euro
|15,6475
|15,6890
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,6774
|18,7710
|% 0,34
|
|Frank
|14,9602
|15,0503
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6734
|3,6918
|% 0,23
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
|
Seans Raporu
11:24
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11:37BURVA
Yüzde 4.38 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 067 adet işlem
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11:36INDES
Yüzde 7.33 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 266, 380 adet işlem