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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

07.01.2022 10:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Next Level İstanbul Projesi
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca "İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Next Level İstanbul Projesi için hazırlanan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989699


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Riyal 3,6734 3,6918 % 0,23  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 0,88  
Altın Gr. 795 795 1,66  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 -0,10  
Gümüş Gr. 9,81 9,83 -0,02  
B. Petrol 82,24 82,24 0,25  
Seans Raporu 11:24
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