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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

28.09.2022 12:16
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
27/09/2022
Açıklamalar

Şirketimizin aktifinde yer alan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Net  Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065642


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Altın Gr. 968 968 1,80  
Cumhuriyet 6.542 6.641 -31,00  
Tam 6.580 6.653 -23,00  
Yarım 3.201 3.252 -11,00  
Çeyrek 1.606 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,20 -0,20  
Gümüş Gr. 10,79 10,81 -0,10  
B. Petrol 85,17 85,17 0,30  
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