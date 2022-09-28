***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.09.2022 12:16
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
27/09/2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065642
BIST
15:073.242
En Yüksek
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En Düşük
3.229
15:0718,5502
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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971,97
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KUYAS
|8,80
|64.575.518
|% 10,00
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|ALKIM
|34,76
|125.600.871
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,84
|131.459.404
|% 9,94
|
|ARASE
|134,00
|79.288.228
|% 9,93
|
|RODRG
|42,90
|12.127.949
|% 9,89
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|ZOREN
|3,45
|508.847.356
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.036.193
|% -9,90
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|ISGYO
|7,38
|25.839.210
|% -9,89
|
|SKBNK
|1,86
|461.848.757
|% -9,71
|
|USAK
|3,33
|40.666.363
|% -8,77
|
|THYAO
|69,75
|1.938.668.652
|% -1,76
|
|SASA
|68,35
|1.794.577.904
|% -0,94
|
|YKBNK
|7,25
|1.745.308.295
|% 0,14
|
|GARAN
|19,81
|1.602.940.361
|% 0,97
|
|AKBNK
|11,67
|1.583.538.067
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,94
|1.078.992.423
|% -1,01
|
|SKBNK
|1,86
|461.848.757
|% -9,71
|
|YKBNK
|7,25
|1.745.308.295
|% 0,14
|
|TSKB
|2,40
|532.683.679
|% -5,14
|
|ZOREN
|3,45
|508.847.356
|% -9,92
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5365
|18,5502
|% 0,55
|
|Euro
|17,7707
|17,7937
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,5867
|19,6850
|% -0,73
|
|Frank
|18,7186
|18,8314
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9090
|4,9336
|% 0,45
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-0,07
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|-31,00
|
|Tam
|6.580
|6.653
|-23,00
|
|Yarım
|3.201
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.626
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,10
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|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,30
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