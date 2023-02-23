***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2023 18:22
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Açıklamalar
Esas sözleşme madde 8 21.02.2023 tarihli tescili yapılmış olup güncellenen Esas Sözleşme tam metin halinde ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 21/02/2023 23/02/2023 10776
8 26/12/2022 28/12/2022 10735
8 20/07/2022 21/07/2022 10622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116442
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
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|Önceki Kapanış
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5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8756
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 19,1420
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|Önceki Kapanış
|: 19,1550
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18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
19,9165
18:051.105,75
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|Açılış
|: 1.105,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
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1.113,07
En Düşük
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|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
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|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
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|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
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|12.187.878
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|ULUSE
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|40.349.647
|% 9,99
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|NUHCM
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|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
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|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
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|CMBTN
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|KRDMD
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|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
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|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
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|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
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|AKBNK
|16,11
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|% 0,31
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|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8711
|18,8752
|% 0,02
|
|Euro
|19,9854
|19,9947
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5744
|22,6876
|% -0,37
|
|Frank
|20,1178
|20,2390
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0148
|5,0399
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,69
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.542
|7.613
|-28,00
|
|Yarım
|3.684
|3.726
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.863
|-6,00
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|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,09
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|B. Petrol
|82,21
|82,21
|1,61
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