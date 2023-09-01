***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.09.2023 14:53
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Açıklamalar
Esas sözleşme madde 8 31.08.2023 tarihli tescili yapılmış olup güncellenen Esas Sözleşme tam metin halinde ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 31/08/2023 01/09/2023 10905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190824
BIST
'
17:328.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 126,04
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3226,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0283
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3228,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0796
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:321.663,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.663,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7047
|26,7215
|% 0,12
|
|Euro
|28,8854
|28,8969
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.082
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,36
|
Seans Raporu
17:30
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17:45TNZTP
Yüzde 6.05 oranında artışla 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 001 adet işlem
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
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17:42
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17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
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17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de