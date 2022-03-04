***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2022 17:26
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimiz tarafından belirlenen bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Benimsenmiş ve yazılı hale getirilmiş politikalar ile ilkeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Pasifik GYO Finasal Rapor31122021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Pasifik GYO 31 12 2021 Faaliyet Rarporu ekli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 PASİFİK 2021 GK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 EK 3 TÜM POLİTİKALAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bilgilendirme notları eklerde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007379
BIST