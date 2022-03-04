***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Şirketimiz tarafından belirlenen bağış ve yardım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,10 - "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Benimsenmiş ve yazılı hale getirilmiş politikalar ile ilkeler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi,13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Pasifik GYO Finasal Rapor31122021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Pasifik GYO 31 12 2021 Faaliyet Rarporu ekli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 PASİFİK 2021 GK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 EK 3 TÜM POLİTİKALAR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBilgilendirme notları eklerde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007379BIST