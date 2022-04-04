***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek