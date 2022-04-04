***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2022 16:27
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek
16:492.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 42,62
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:4914,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:4916,1586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0593
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:49912,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,96
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ARMDA
|78,10
|6.749.311
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.483.864
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|234.988.395
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|121.927.328
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|KARSN
|5,71
|1.695.412.588
|% -4,36
|
|PAPIL
|19,90
|21.365.190
|% -4,05
|
|MZHLD
|31,76
|1.558.504
|% -3,35
|
|GARAN
|12,59
|3.306.066.656
|% 1,12
|
|THYAO
|33,30
|2.590.306.305
|% 1,59
|
|SISE
|16,13
|2.336.559.489
|% 4,94
|
|AKBNK
|7,61
|2.209.525.437
|% 4,10
|
|ASELS
|25,32
|2.207.931.409
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,50
|1.446.231.925
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,61
|2.209.525.437
|% 4,10
|
|KARSN
|5,71
|1.695.412.588
|% -4,36
|
|GARAN
|12,59
|3.306.066.656
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,15
|1.031.782.144
|% 0,97
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6881
|14,6925
|% 0,06
|
|Euro
|16,1476
|16,1589
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,1957
|19,2919
|% -0,01
|
|Frank
|15,7993
|15,8945
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% 0,01
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,01
|
|Altın Gr.
|911
|912
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|20,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|22,40
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|10,84
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,20
|
Seans Raporu
16:47
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17:02KOZAL
Yüzde 7.60 oranında artışla 155.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 627, 658 adet işlem
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17:00GZNMI
Yüzde 6.18 oranında artışla 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 116 adet işlem
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16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, KCHOL
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 14 artarak (% 2.13 ) 2, 067
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16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDER, ARMDA, ULKER, GEREL, AYGAZ, ULUSE, IPEKE, DAPGM