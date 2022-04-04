Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2022 16:27
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:492.294
Değişim :  1,89% |  42,62
Açılış :  2.264  
Önceki Kapanış :  2.252  
En Yüksek
2.299 En Düşük
2.264
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 78,10 6.749.311 % 10,00  
IPEKE 18,95 162.483.864 % 9,98  
ULKER 17,11 234.988.395 % 9,96  
AYGAZ 30,26 121.927.328 % 9,96  
ULUSE 137,00 1.738.667 % 9,95  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Dolar 14,6881 14,6925 % 0,06  
Euro 16,1476 16,1589 % -0,36  
Sterlin 19,1957 19,2919 % -0,01  
Frank 15,7993 15,8945 % -0,02  
Riyal 3,9029 3,9225 % 0,01  
daha fazla
16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 7,01  
Altın Gr. 911 912 2,37  
Cumhuriyet 6.042 6.133 20,00  
Tam 6.017 6.167 22,40  
Yarım 2.908 2.983 10,84  
Çeyrek 1.459 1.491 5,42  
Gümüş.Ons 24,46 24,48 -0,17  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,02  
B. Petrol 108 108 3,20  
Seans Raporu 16:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru