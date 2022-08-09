***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.08.2022 18:15
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053580
BIST
17:592.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,87
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.033,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHAAS
|44,68
|24.009.122
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.880.582
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.840.339
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.435.041
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|35.862.685
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|14.590.465
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.127.416
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|134.949.448
|% -9,88
|
|TMSN
|55,15
|111.663.822
|% -9,59
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|59,10
|5.580.993.371
|% 0,60
|
|ISCTR
|5,97
|2.670.488.866
|% -6,13
|
|SASA
|50,25
|1.827.800.716
|% -3,37
|
|TUPRS
|284,10
|1.814.430.146
|% 3,88
|
|YKBNK
|5,26
|1.801.001.711
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,46
|1.729.327.316
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,97
|2.670.488.866
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,26
|1.801.001.711
|% 1,15
|
|ZOREN
|2,60
|721.977.417
|% 9,70
|
|MOBTL
|2,01
|546.843.423
|% 6,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9311
|17,9471
|% -0,01
|
|Euro
|18,3370
|18,3524
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6227
|21,7312
|% 0,15
|
|Frank
|18,7628
|18,8759
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7561
|4,7800
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.935
|6.991
|4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.418
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|1,07
|