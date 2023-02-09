***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.02.2023 15:31
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112234
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.129,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8230
|18,8269
|% 0,00
|
|Euro
|20,2250
|20,2313
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7589
|22,8730
|% 0,46
|
|Frank
|20,3418
|20,4644
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0013
|5,0264
|% -0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-10,23
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.642
|7.706
|-60,00
|
|Yarım
|3.733
|3.771
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.885
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,52
|