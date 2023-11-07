***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
07.11.2023 18:34
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215277
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0382
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,5298
En Düşük
28,3886
18:0530,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0110
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.806,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.806,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.806,52
En Düşük
1.796,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4699
|28,5298
|% 0,13
|
|Euro
|30,4871
|30,5090
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,9393
|35,1145
|% 0,05
|
|Frank
|31,5463
|31,7364
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5754
|7,6134
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|896,75
|898,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,62
|1.061,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,58
|81,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.970,09
|1.970,33
|% 0,66
|
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