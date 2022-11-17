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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.11.2022 10:01
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İhalesi 1. Oturum Sonucu
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 15.11.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.     Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler arasında bağlı ortaklığımız  PASİFİK GYO A.Ş. & PASİFİK GAYR. YAT. İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI bulunmaktadır.  Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080576


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Altın Gr. 1.058 1.058 -1,66  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.024 7.148 -14,00  
Yarım 3.410 3.494 -7,00  
Çeyrek 1.705 1.746 -4,00  
Gümüş.Ons 21,26 21,30 -0,16  
Gümüş Gr. 12,75 12,78 -0,05  
B. Petrol 92,21 92,21 -0,65  
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