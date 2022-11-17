***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.11.2022 10:01
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İhalesi 1. Oturum Sonucu
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/11/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 15.11.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler arasında bağlı ortaklığımız PASİFİK GYO A.Ş. & PASİFİK GAYR. YAT. İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI bulunmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080576
BIST
10:114.603
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -65,24
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.593
10:1118,6179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:1119,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:111.057,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.057,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:09
|BRLSM
|26,88
|24.802.819
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|YAYLA
|7,74
|13.426.144
|% 9,63
|
|PRDGS
|12,54
|26.224.125
|% 8,29
|
|ALBRK
|3,32
|123.766.452
|% 7,79
|
|DOGUB
|7,84
|2.388.940
|% -8,84
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|SNGYO
|2,87
|31.368.472
|% -7,12
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|MNDRS
|8,34
|60.460.239
|% -6,50
|
|THYAO
|104,90
|375.933.133
|% 0,29
|
|EREGL
|37,62
|361.459.871
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,07
|316.003.581
|% 0,91
|
|ASELS
|40,60
|276.481.225
|% 1,91
|
|HALKB
|10,67
|274.355.633
|% 3,79
|
|ALBRK
|3,32
|123.766.452
|% 7,79
|
|SKBNK
|2,38
|76.316.180
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,07
|316.003.581
|% 0,91
|
|EKGYO
|5,54
|156.075.352
|% 0,18
|
|HALKB
|10,67
|274.355.633
|% 3,79
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6189
|% 0,16
|
|Euro
|19,3270
|19,3400
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,1133
|22,2242
|% 0,12
|
|Frank
|19,6273
|19,7455
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,19
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.024
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.410
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 31 kaybederek (% -0.81 ) 5, 055
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DOGUB, KMPUR
-
10:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:23XU100
Endeks 4, 633 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de