***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMuğla Bodrum Türkbükü İhalesiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarPasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı99İhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarMuğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.12.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. İhalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler arasında bağlı ortaklığımız da bulunmaktadır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084995BIST