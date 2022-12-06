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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.12.2022 20:42
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Muğla Bodrum Türkbükü İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 06.12.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. İhalenin ön yeterlik bölümüne katılan istekliler arasında bağlı ortaklığımız da bulunmaktadır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi paylaşımı yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084995


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AYES 56,65 2.689.082 % 10,00  
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Riyal 4,9409 4,9657 % -0,04  
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Altın Gr. 1.059 1.060 0,86  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.129 7.187 19,00  
Yarım 3.452 3.514 9,00  
Çeyrek 1.731 1.756 4,00  
Gümüş.Ons 22,05 22,07 -0,15  
Gümüş Gr. 13,21 13,23 -0,09  
B. Petrol 79,03 79,03 -3,65  
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