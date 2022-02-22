***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 17:30
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. İlgili Tebliğin 11. maddesine göre, Yatırımcı İlişkileri görevlerini ifa etmek amacı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin atanması, ilgili kişinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahip olması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 22.02.2022 tarihi itibariyle, CAN ÖZTÜRK'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komite Üyelerimizin görevlerine devam etmesi ve komite üye sayısını üçe çıkarmak suretiyle üçüncü komite üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin görevlendirilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003479
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1744
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2327
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05844,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,40
|Açılış
|: 844,65
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8289
|13,8390
|% 1,29
|
|Euro
|15,6786
|15,7042
|% 1,46
|
|Sterlin
|18,7481
|18,8422
|% 1,18
|
|Frank
|14,9630
|15,0531
|% 0,77
|
|Riyal
|3,6761
|3,6945
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-7,81
|
|Altın Gr.
|841
|841
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,20
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem