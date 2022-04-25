***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgˆının portfo¨yu¨nde %69,3 Hasılat Paylaşımı oranı ile yer alan -Merkez Ankara Projesi- hakkında Emlak Konut G.Y.O. A.S¸. 22/04/2022 tarihinde fonksiyon değişikliği ile değer ve alan artışına ilişkin revize degˆerleme raporu yayınlamıs¸tır.Projeye ilişkin olarak yayınlanmış 31.12.2021 ve 15.04.2022 tarihli raporlarda yer alan karşılaştırmalı özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.MERKEZ ANKARA PROJESİ 31.12.2021 Tarihli Değerleme Raporu 15.04.2022 Tarihli Değerleme Raporu Değişim Oranı (%)Mevcut Hali İle Toplam Değeri (TL) 3.300.479.800 6.144.701.740 86Tamamlanması Durumunda Bugünkü Değeri (TL) 6.926.746.335 11.601.328.487 67Toplam İnşaat Alanı (m2) 1.217.887 1.170.029 -4Bağımsız Bölüm Adedi 3.060 3.360 10Satılabilir Alan (m2) 667.856 715.167 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023457BIST