***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Pasifik Merkez Adi Ortaklığı projesi olan Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı işinde (Merkez Ankara Projesi), F,G,H, M1, M2, M3 Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 28.06.2022 tarihinde Emlak Konut GYO tarafından onaylanmıştır. Söz konusu kısmi geçici kabul işlemi ile birlikte 885.362.398 TL toplam satış hasılatı elde edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039801BIST