***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 18:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Pasifik Merkez Adi Ortaklığı projesi olan Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı işinde (Merkez Ankara Projesi), F,G,H, M1, M2, M3 Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup, Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 28.06.2022 tarihinde Emlak Konut GYO tarafından onaylanmıştır. Söz konusu kısmi geçici kabul işlemi ile birlikte 885.362.398 TL toplam satış hasılatı elde edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039801
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0688
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,3939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1593
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3311
17:59972,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,09
|Açılış
|: 971,34
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6118
|16,6134
|% -0,41
|
|Euro
|17,3328
|17,3939
|% -0,91
|
|Sterlin
|20,1177
|20,2186
|% -0,72
|
|Frank
|17,3559
|17,4604
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4199
|4,4421
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,76
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.500
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.181
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem