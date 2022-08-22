***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 09:46
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Next Level İstanbul projemizin inşaa edileceği İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 Parsel'de yer alan lojmanlar için yıkım ruhsatı alınmış olup, sürece ilişkin işlemler başlatılmıştır. İnşaat ruhsatı süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057442
BIST
11:243.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,18
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
11:2418,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
11:2418,1515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
11:241.011,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.011,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.010,56
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|2.485.813
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|177.752.840
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|GSDDE
|4,79
|30.486.698
|% 9,36
|
|GLRYH
|3,79
|29.722.687
|% -7,56
|
|GZNMI
|38,50
|122.415.043
|% -6,73
|
|DENGE
|2,08
|23.851.961
|% -6,73
|
|AZTEK
|13,56
|226.985.670
|% -6,42
|
|SKTAS
|2,99
|13.359.312
|% -5,68
|
|THYAO
|68,00
|1.244.520.360
|% -0,73
|
|HEKTS
|41,40
|788.076.485
|% 5,45
|
|SASA
|53,80
|751.973.195
|% 1,51
|
|PETKM
|11,69
|695.438.474
|% 0,78
|
|TUPRS
|318,20
|690.524.610
|% -2,66
|
|EKGYO
|3,76
|680.933.753
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,63
|590.397.360
|% -0,71
|
|DOHOL
|4,97
|320.062.718
|% 0,20
|
|AKBNK
|10,47
|630.989.301
|% -1,23
|
|PETKM
|11,69
|695.438.474
|% 0,78
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1174
|18,1241
|% 0,21
|
|Euro
|18,1344
|18,1515
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3102
|21,4171
|% -0,09
|
|Frank
|18,7982
|18,9114
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8105
|4,8346
|% 0,20
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-12,71
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|7,00
|
|Tam
|6.807
|6.863
|-74,00
|
|Yarım
|3.317
|3.355
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-2,01
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 96 kaybederek (% -0.26 ) 2, 670
-
11:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, DIRIT, HKTM, GSDDE, BJKAS, BERA
-
11:39
AYEN, EKIZ, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:39
GLRYH, DENGE, AZTEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:39
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 153 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 88 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem