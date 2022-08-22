***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNext Level İstanbul projemizin inşaa edileceği İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 Parsel'de yer alan lojmanlar için yıkım ruhsatı alınmış olup, sürece ilişkin işlemler başlatılmıştır. İnşaat ruhsatı süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057442BIST