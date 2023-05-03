***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2023 tarihli 2023/21 tarihli toplantısında İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, (244) Ada/(1) Parsel ve (246) Ada/(5) parselde bulunan arsalarımıza dair yeni imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı ve planların kesinleştiği haricen öğrenilmiştir. Bu durumun mevcut belirsizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırdığı düşünülmekte olup, şirketimizin bu bölgedeki proje ve satış faaliyetlerine başlamasına, buna uygun olarak idari ve mali süreçlerin yönetilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146265BIST