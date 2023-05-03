***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 13:34
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2023 tarihli 2023/21 tarihli toplantısında İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, (244) Ada/(1) Parsel ve (246) Ada/(5) parselde bulunan arsalarımıza dair yeni imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı ve planların kesinleştiği haricen öğrenilmiştir. Bu durumun mevcut belirsizlikleri önemli ölçüde ortadan kaldırdığı düşünülmekte olup, şirketimizin bu bölgedeki proje ve satış faaliyetlerine başlamasına, buna uygun olarak idari ve mali süreçlerin yönetilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146265
BIST
14:194.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -80,15
|Açılış
|: 4.517
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|Önceki Kapanış
|: 4.506
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4.535
En Düşük
4.311
14:1919,4812
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,1700
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|Önceki Kapanış
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19,4962
En Düşük
19,4480
14:1921,5367
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 1.262,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
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1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:19
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.621.437
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.561.694
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|83.930.876
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,80
|26.476.044
|% 6,90
|
|CRDFA
|3,42
|13.612.957
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.492.066
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.976.210
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.050.807
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.687.073
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.483.283.142
|% -1,33
|
|THYAO
|126,10
|2.239.824.180
|% -0,16
|
|EREGL
|31,24
|1.456.832.758
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,35
|1.412.923.125
|% -8,20
|
|TUPRS
|65,80
|1.242.345.775
|% 0,69
|
|KOZAL
|16,35
|1.412.923.125
|% -8,20
|
|EKGYO
|5,52
|467.216.284
|% -4,00
|
|YKBNK
|9,23
|559.182.344
|% -1,28
|
|EUPWR
|77,90
|4.483.283.142
|% -1,33
|
|EREGL
|31,24
|1.456.832.758
|% -3,10
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4720
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5201
|21,5367
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2805
|24,4023
|% 0,37
|
|Frank
|21,8163
|21,9477
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1774
|5,2034
|% 0,08
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,67
|
|Cumhuriyet
|9.031
|9.168
|75,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.438
|4.544
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
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|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
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