***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz portföyünde bulunan, İstanbul'daki "Next Level İstanbul", "Next Level Country" ve "Next Level Kemer" projelerimizin ön satışlarına başlanmıştır. Konuya ilişkin detaylar ve basın duyurusu aşağıdaki linkte bulunmaktadır. https://www.pasifikgyo.com.tr/basinda-biz#basinda-biz-fancy-1 Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155464BIST