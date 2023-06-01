***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 21:38
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz portföyünde bulunan, İstanbul'daki "Next Level İstanbul", "Next Level Country" ve "Next Level Kemer" projelerimizin ön satışlarına başlanmıştır. Konuya ilişkin detaylar ve basın duyurusu aşağıdaki linkte bulunmaktadır. https://www.pasifikgyo.com.tr/basinda-biz#basinda-biz-fancy-1 Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155464
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,6639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,4042
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.323,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.323,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8037
|20,8084
|% 0,10
|
|Euro
|22,5285
|22,5384
|% 1,25
|
|Sterlin
|25,9905
|26,1209
|% 0,76
|
|Frank
|22,8632
|23,0009
|% 0,51
|
|Riyal
|5,5317
|5,5595
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|13,95
|
|Altın Gr.
|1.322
|1.322
|9,79
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.443
|4.561
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.287
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,23
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|1,78
|