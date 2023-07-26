***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantı sonucunda,1- İstanbul ilinde faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına,2- Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175506BIST