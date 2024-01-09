***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 19:58
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirim kapsamında, şirketimiz 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (94) adet konut ve (124) adet ticari ünite olmak üzere gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile toplam (218) adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmiş olup, yapılan satış toplamı 3.618.716.859,71 -TL (KDV hariç)'dır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237349
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0599
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0111
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.951,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.951,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9116
|29,9304
|% 0,20
|
|Euro
|32,6934
|32,7531
|% -0,03
|
|Sterlin
|37,8838
|38,0738
|% -0,26
|
|Frank
|34,9607
|35,1713
|% -0,40
|
|Riyal
|7,9551
|7,9950
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|934,67
|937,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,65
|984,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,92
|77,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,20
|2.029,45
|% 0,66
|