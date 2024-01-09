***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirim kapsamında, şirketimiz 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında (94) adet konut ve (124) adet ticari ünite olmak üzere gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile toplam (218) adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmiş olup, yapılan satış toplamı 3.618.716.859,71 -TL (KDV hariç)'dır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237349BIST