***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 16.02.2023 200.000 0,019 6,406B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 17.02.2023 500.000 0,047 6,019B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 20.02.2023 300.000 0,028 6,4B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 21.02.2023 100.000 0,009 6,917B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 22.02.2023 200.000 0,019 6,699Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 22.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 6,69-6,70 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 6,6998 TL) toplam 200.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte 22.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 1.300.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,122'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116126BIST