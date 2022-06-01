***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN SPK'YA BAŞVURU HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 267.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 40.000.000 109.532.710,000 273,83177 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 NâmaB Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 227.500.000 622.967.290,000 273,83177 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 267.500.000 732.500.000,000 273,83177İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 732.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 2022/21 sayılı karar kapsamında 1.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 267.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere toplam 732.500.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL' ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033818BIST