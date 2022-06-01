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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2022 11:42
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN SPK'YA BAŞVURU HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 267.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 40.000.000 109.532.710,000 273,83177 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 227.500.000 622.967.290,000 273,83177 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 267.500.000 732.500.000,000 273,83177

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 732.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 2022/21 sayılı karar kapsamında 1.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 267.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere toplam 732.500.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL' ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033818


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