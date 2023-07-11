***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.07.2023 13:07
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İç kaynaklar emisyon primi ve geçmiş yıl karları olarak belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.063.862.501
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.150.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 149.532.710 152.663.604,000 102,09378 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPSFK00015 Nâma
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 914.329.791 933.473.895,000 102,09378 B Grubu B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.063.862.501 1.086.137.499,000 102,09378
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 751.263.505,81
Geçmiş Yıl Karları (TL) 334.873.993,19
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2023 tarihli toplantısında 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.063.862.501 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 1.086.137.499 TL artırılarak 2.150.000.000 TL' ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadiline ilişkin karar almıştır. İzin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Güncellemeler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 8 tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170372
BIST