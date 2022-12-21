***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 16:36
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 215.891.181,25 TRY 21,59
ABDULKERİM FIRAT 215.891.181,25 TRY 21,59
MEHMET ERDOĞAN 215.891.177,51 TRY 21,59
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99.990.000,00 TRY 10
DİĞER 252.336.449,99 TRY 25,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088983
BIST
16:565.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 31,31
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5618,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5619,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:561.091,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.091,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ETILR
|14,08
|53.441.389
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|642.945.291
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.594.832
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|182.438.093
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|12.050.230
|% -9,11
|
|ITTFH
|3,78
|191.053.011
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,20
|68.576.724
|% -7,20
|
|MAKTK
|6,43
|128.836.434
|% -6,95
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|THYAO
|144,10
|5.865.004.571
|% -1,23
|
|AKBNK
|19,93
|5.044.414.118
|% -0,35
|
|EREGL
|42,10
|4.767.519.517
|% 0,38
|
|ASELS
|59,35
|4.621.455.589
|% -2,70
|
|EKGYO
|7,99
|3.461.884.249
|% -2,44
|
|KRDMD
|18,99
|6.735.992.387
|% 4,28
|
|VAKBN
|12,27
|4.456.122.193
|% -3,31
|
|ISCTR
|12,83
|4.498.797.337
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,13
|3.886.954.484
|% -0,98
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6644
|18,6707
|% 0,10
|
|Euro
|19,8197
|19,8308
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6099
|22,7233
|% -0,13
|
|Frank
|20,1045
|20,2256
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.354
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|1,64
|
Seans Raporu
16:54
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