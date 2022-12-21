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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2022 16:36
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
FATİH ERDOĞAN 215.891.181,25 TRY 21,59
ABDULKERİM FIRAT 215.891.181,25 TRY 21,59
MEHMET ERDOĞAN 215.891.177,51 TRY 21,59
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99.990.000,00 TRY 10
DİĞER 252.336.449,99 TRY 25,23




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088983


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BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 14,08 53.441.389 % 10,00  
EGEEN 5.342,20 642.945.291 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.487.865 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
ALFAS 321,80 256.594.832 % 9,98  
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16:54 Alış Satış %  
Dolar 18,6644 18,6707 % 0,10  
Euro 19,8197 19,8308 % 0,11  
Sterlin 22,6099 22,7233 % -0,13  
Frank 20,1045 20,2256 % 0,33  
Riyal 4,9484 4,9732 % 0,08  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -0,60  
Altın Gr. 1.091 1.091 0,93  
Cumhuriyet 7.321 7.432 60,00  
Tam 7.354 7.403 6,00  
Yarım 3.561 3.619 3,00  
Çeyrek 1.786 1.809 2,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,15  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 -0,08  
B. Petrol 81,63 81,63 1,64  
Seans Raporu 16:54
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