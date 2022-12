***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)FATİH ERDOĞAN 215.891.181,25 TRY 21,59ABDULKERİM FIRAT 215.891.181,25 TRY 21,59MEHMET ERDOĞAN 215.891.177,51 TRY 21,59AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99.990.000,00 TRY 10DİĞER 252.336.449,99 TRY 25,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088983BIST