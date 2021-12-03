***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
03.12.2021 19:11
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981010
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0664
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0511
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05786,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,52
|Açılış
|: 786,61
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7241
|13,7297
|% 0,49
|
|Euro
|15,5188
|15,5599
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1177
|18,2086
|% -0,23
|
|Frank
|14,8945
|14,9842
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6501
|3,6684
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|13,30
|
|Altın Gr.
|784
|784
|5,32
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|1,56
|