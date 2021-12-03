***PSGYO* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.12.2021 18:32
***PSGYO******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 3.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980986
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.897
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En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
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|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
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|DOBUR
|172,00
|287.928
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|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
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|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
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|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
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|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
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|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7255
|13,7272
|% 0,47
|
|Euro
|15,5190
|15,5708
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,1225
|18,2134
|% -0,20
|
|Frank
|14,8897
|14,9794
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6523
|3,6706
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.781
|1.781
|13,30
|
|Altın Gr.
|784
|784
|5,32
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,03
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|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|1,56
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